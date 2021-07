sport

Arrangøren av terrengsykkelrittet Offroad Finnmark skriver i en pressemelding at rytteren meldte inn til rittledelsen at han var nedkjølt og trengte hjelp for å komme seg ned fra vidda. Rytteren syklet distansen mellom Mollisjok og Skoganvarre da han ringte inn og ga beskjed om at han hadde mistet GPS-sporet og var nedkjølt.