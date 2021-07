sport

Daglig leder i Offroad Finnmark, Kjetil Johansen, gleder seg til å komme i gang og melder at det skal bli veldig tøft som vanlig og at det er høy konkurransedyktighet i rittene ettersom at det er mange påmeldte. Samtidig er det fortsatt noen ledige plasser til rittet DNB OF150, som starter tidlig på lørdag.