Tidligere Alta-trener fikk ny toppjobb i Ecuador

33-åringen har fått en litt annen rolle i Deportivo Cuenca enn hva han har hatt i sine tidligere klubber. Nå har han blitt ansatt i rollen som direktør for spillerutvikling. Klubben ble stiftet i 1972 og ligger oftest på den øvre delen av tabellen i hjemlig liga.

Deportivo Cuenca vant den øverste divisjonen i 2004 og har siden da etablert seg i toppsjiktet. Klubben som spiller i sorte og røde drakter, har også utallige deltagelser i Copa Libertadores som er Søramerikanernes svar på Champions League.

I januar 2019 ble amerikaneren Bryant Lazaro hentet inn som ny hovedtrener for Alta IF. 33-åringen har tidligere vært trener for juniorlagene til Levante og Sevilla. I 2018 flyttet han fra varmen i Spania til minusgrader i Tromsø, hvor han da ble hovedtrener for Tromsø 2. Han var i Nordens Paris i en sesong før han signerte kontrakt med de gule og blå fra Alta året etter. Etter å ha havnet på 6. plass i 2. divisjon fikk han ikke en ny kontrakt med de gule og blå.

Turen gikk så til Hordaland og Øygarden i åtte måneder, før han ble sagt opp der.