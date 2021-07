Tilbake på vinnersporet

sport

Asker - Alta 1-2 (0-1)

Alta som stilte i sine velkjente gule og blå hjemmedrakter tok kontrollen mot Asker som startet kampen som serieleder. Morten Gamst Pedersen viste ingen respekt for hvittrøyene da han plukket opp en elendig klarering fra hjemmelaget og kom til en gigantsjanse som strøk tverrliggeren.

Omar Fonstad el Ghaouti har scoret i sine to siste kamper og spissen var fryktelig nære ved å sette ballen i mål igjen, men kun en god redning hindret Altas nummer 11.

Alta dominerte kampen den første halvtimen og fikk lagt et voldsomt press inne i feltet til Asker, et press de ikke klarte å stå imot. Morten Gamst Pedersen slo et knallhardt frispark inn fra Alta sin venstre side som hvittrøyene ikke klarte å håndtere. Christian Reginiussen fant Omar el Ghaouti som var uhyre sterk inne i feltet hvor ballen spratt til målsniken Håvard Nome som enkelt og rolig satte inn 1-0 til Alta.

Asker fikk mer ballberøringer inn mot pausen. Etter pausen endret kampen litt karakter og hjemmelaget kom mer og mer inn i kampen.

Hjemmelagets Lars Fuhre har pådratt seg et dårlig rykte i Alta ettersom har alltid scorer mot de gule og blå. Denne gangen ble heller ingen unntak. Fuhre jaktet et innlegg fra hjemmelaget sin venstre side og litt heldig havner ballen hos de hvite sin nummer 8 som hamret ballen i mål med venstrefoten.

Obilor Denzel Okeke viste store dribleferdigheter da han dro seg inn fra venstre og løsnet av et skudd. eter rundt 70 minutter spilt. Alta sin verste venn fra onsdagens-kamp, stolpen, ble Altas beste venn da nettopp stolpen hindret Okekes avslutning.

Nesten ut av ingenting kom Alta på en overgang. Omar el Ghaouti fikk en avslutning og Asker klarte ikke å klarere den. Den snappet Mathias Dahl Abelsen opp og sendte Alta tilbake i ledelsen kvarteret før slutt. Morten Gamst Pedersen var ekstremt nære 3-1 da han fikk et frispark rett utenfor 16-meteren på overtid. Keeperen måtte i full strekk for å slå avslutningen unna. Alta tok en svært viktig borteseier mot Asker.

Dette var også Asker sitt første tap i ligaen denne sesongen.

Slik startet Alta (4-3-3):

Marius Tollefsen – Hans Norbye (Runar Overvik inn fra 96. min), Mats Frede Hansen (K); Øyvind Veseth Olsen, Niklas Antonsen – Morten Gamst Pedersen, Håvard Nome, Christian Reginiussen – Magnus Nikolaisen (Dag Andreas Balto inn fra 79. min), Omar Fonstad el Ghaouti (Pål Even Heggelund inn fra 87. min), Mathias Dahl Abelsen (Sondre Laugsand inn fra 79. min)