Stang ut for Alta

sport

Alta - Vålerenga 2 2-2 (2-1)

Hjemmelaget fra Finnmark gikk raskt ut fra startblokka hvor Alta bare var noen millimetre unna å ta ledelsen etter fem minutter spilt. Det var et skudd fra midtstopperen Sondre Laugsand som traff stolpen.

Bedre gikk det for Dag Andreas Balto som fikk god plass inne i 16-meteren til Vålerenga 2 og den plassen kunne han takke og bukke for. Balto sendte hjemmepublikum til himmels etter kun syv minutter spilt. Alta fortsatte å presse på, hvor gjestene fra Oslo ikke kom til noen store sjanser.

Omar Fonstad el Ghaouti scoret sitt aller første mål på bortebane mot Hødd i forrige runde, og da kunne han like greit sette sin første i Finnmarkshallen foran hjemmepublikum også. Alta ledet 2-0 etter halvtimen spilt.

Det var ikke lenge de oppmøtte i hallen kunne senke skuldrene, ettersom Vålerenga 2 gikk rett opp i angrep og reduserte til 2-1 ved scoring av Aksel Engesvik. Det ble også stillingen til pause.

Alta fortsatte å presse på i andre omgang, hvor Christian Reginiussen kom til to enorme sjanser. Begge avslutningene endte på feil side av stolpen.

Hjemmelaget klarte ikke om sette sjansene de kom til, noe som kan koste de gule og blå dyrt. Etter 55 minutter spilt kom gjestene plutselig helt alene med keeper og kunne enkelt sette inn 2-2.

Hjemmelaget fortsatte sitt enorme press og kom til flere store sjanser med Vålerenga sin sisteskanse klarte å rydde unna til stor frustrasjon for Alta.

Alta styrte det meste av banespillet og hadde mer enn nok av sjanser til å stikke av med seieren, men Vålerenga 2 var ekstremt effektive foran mål og hadde en målvakt som nektet å slippe inn flere mål.

Omar Fonstad el Ghaouti fikk en kjempesjanse etter 80 minutter spilt. Et fantastisk innlegg fra høyre og en elegant halvvolley fra spissen blir kun reddet av en enda bedre redning.

Det gikk et høylytt sukk gjennom hele Finnmarkshallen da innbytter Pål Even Heggelund headet ballen i tverrliggeren kun fem minutter før slutt. Supporterne kunne ikke tro det de var vitne til. Målvakten til Vålerenga 2 var trolig banens beste spiller etter at han var i det umulige hjørnet i ettermiddag. '

Alta nektet å gi slipp på håpet om tre poeng, men ballen ville ikke finne nettmaskene. Innbytter Håvard Nome headet ballen og for tredje gang i ettermiddag hindret stolpen en Alta-scoring.

Slik startet Alta (4-3-3):

Marius Tollefsen – Runar Overvik, Mats Frede Hansen (K), Sondre Laugsand, Hans Norbye – Dag Andreas Balto (Håvard Nome inn fra 80. min), Morten Gamst Pedersen, Christian Reginiussen – Magnus Nikolaisen, Mathias Dahl Abelsen (Pål Even Heggelund inn fra 80. min), Omar Fonstad el Ghaouti