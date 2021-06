sport

Forsvarsspilleren har 167 kamper for Alta IF og scoret 11 mål totalt. Syv av disse målene har kommet på bortebane. Matchvinneren er selv usikker på hva det kommer av, mens Alta IF trener Vidar Johnsen mener det ikke er tilfeldig at han scorer ofte borte ettersom har en den krigeren laget trenger i bortekampene.