Øyvind sendte Alta IF til topps

sport

Senja - Alta 0-1:

Alta IFs fotballherrer fikk en strålende start på sesongen da Moss ble slått 3-1 i Finnmarkshallen sist helg. På lørdag var det klart for årets første bortekamp, og Senja var motstander. Det ble som forventet et tett og tøff affære.

Hjemmelaget kom til et par meget gode sjanser i første omgang, og burde nok tatt ledelsen da en Senja-angriper kom alene med Alta IF-keeper Marius Tollefsen. Men fra litt skrått hold gikk skuddet utenfor, og Tollefsen & co slapp med skrekken. Alta IF hadde også noen sjanser, men dominerte på ingen måte.

Etter hvilen var Alta det beste laget. Mathias Dahl Abelsen burde gitt gjestene fra nord ledelsen da han upresset fikk skyte fra ti meter etter fint spill og et godt innlegg fra Magnus Nikolaisen. Men kantspilleren klarte ikke å få ballen i mål. Litt senere kom Håvard Nome til en kanonsjanse, men heller ikke han klarte å få ballen i nettet.

Avgjørelsen falt i sluttminuttene da Alta IF fikk hjørnespark fra venstre. En god dødball signert Mathias Dahl Abelsen fant hodet til midtstopper Øyvind Veseth Olsen, som styrte ballen i mål og sørget for seier og tabelltopp i PostNord-ligaen avdeling 1. Kongsvinger kan overta ledelsen hvis de slår Bærum litt senere på lørdag.

– Det følts veldig forløsende å få scoringen og ta med seg tre poeng hjem til Alta. Kampen ble som vi fryktet, der det var tett og jevnt hele veien. De var farlige på kontringer og skapte en del trøbbel for våre forsvarsspillere. Da er det ekstra deilig å vinne 1-0, spesielt når det er på bortebane. Også var det veldig deilig at det var Øyvind Veseth Olsen som satte inn vinnermålet, sa en strålende fornøyd Alta IF-trener Vidar Johnsen til Radio Alta rett etter kampslutt.

Alta IF skal i aksjon igjen allerede onsdag i neste uke. Da kommer Bærum på besøk. Så venter Hødd borte, Vålerenga 2 hjemme og Asker borte.

Alta IF stilte med følgende lag:

Marius Tollefsen - Runar Overvik (Hans Norbye fra 75. min.), Mats Frede Hansen (Øyvind Veseth Olsen fra 35. min.), Sondre Laugsand, Niklas Antonsen - Dag Andreas Balto, Morten Gamst Pedersen, Håvard Nome (Tom Emaus fra 75. min.) - Magnus Nikolaisen (Peder Brekke fra 84. min.), Omar Fonstad el Ghaouti, Mathias Dahl Abelsen