Sier ja til turnering

sport

Med nye smitteutbrudd i Nordlysbyen den siste tiden har turneringsledelsen og Alta kommune måtte gjøre noen nye vurderinger rundt den årlige fotballfesten. Den ble avlyst i fjor, men Alta IF har kommet frem til en løsning som gjør det mulig å arrangere turnering fra 12.- til 15. august.

– Det har lenge vært usikkert hvorvidt og hvordan vi skulle gjennomføre Altaturneringen i fotball i 2021, men vi har nå landet en plan for å realisere det og dermed kunne tilby flotte fotballopplevelser, samt trygghet og forutsigbarhet til våre deltakere. Det sportslige står i fokus, men samtidig gjør vi vesentlige tiltak for å unngå større oppsamlinger av folk enn strengt nødvendig. Dette gir også oss som arrangør forutsigbarhet i den videre planleggingen og gjennomføringen, skriver Alta IF i en pressemelding.

Deler opp turneringen

De skriver videre at sportslig plan for gjennomføring av turneringen blir som følger: