Lørdag er det omsider avspark i PostNord-ligaen, og Alta IFs fotballherrer møter Moss hjemme i Finnmarkshallen. Seriespillet skulle egentlig startet i april, men koronapandemien førte også i år til at kampene måtte utsettes.

Den største forskjellen på 2020 og 2021 er at det i år skal spilles full serie i 2. divisjon, noe som betyr 13 kamper både på hjemme- og bortebane. I fjor ble det som kjent spilt enkel serie og sluttspill.

I løpet av de neste fem månedene skal lagene gjennom 26 beintøffe serierunder, og da må det også spilles midtukekamper for å få kabalen til å gå opp. Det gjør at klubbene trenger langt mer enn en god førsteellever for å henge med i toppen. Et tettere kampprogram tvinger trenerne til å rotere på laget i langt større grad enn tidligere, og da gjelder det å finne den riktige balansen mellom bruk av etablerte stjerner og de spillerne som vanligvis ikke får sjansen fra start. De trenerne som lykkes med dette har klart best forutsetninger til å kjempe om seriegull og opprykk i år.

Alta IF er tradisjonelt sett et lag med en klart innarbeidet førsteellever, der man svært sjelden bytter mer enn én eller to spillere fra kamp til kamp. Skader og suspensjoner gjør at det tvinges frem endringer, men i all hovedsak har klubbens egne unggutter fungert mest som «pyntegjenstander» på benken som sjelden får mer enn korte innhopp i sluttminuttene. Og da først og fremst hvis Alta-laget har en komfortabel ledelse.

Slik blir det definitivt ikke i år. Og da passer det ekstremt bra at Alta IF endelig er i ferd med å få opp noen egne talenter som kan utfordre de etablerte spillerne på laget. Jeg synes det er supert å se at veteranene pustes i nakken av lovende lokale unggutter. Vi har etterlyst det i mange år, og nå ser det omsider ut som at det er noen som kan ta over den dagen Christian Reginiussen, Magnus Nikolaisen, Håvard Nome, Øyvind Veseth Olsen, Dag Andreas Balto og kaptein Mats Frede Hansen gir seg.

Forhåpentligvis har flere av disse fortsatt mange sesonger i seg, og det er lite trolig at alle gir seg samtidig. Men det er utvilsomt betryggende å vite at klubben ikke står på bar bakke den dagen det skjer.

Slik det ser ut nå er det få unggutter som får sjansen når Moss gjester Finnmarkshallen. Den yngste blir nok 21-åringen Marius Tollefsen, som trolig får tillit mellom stengene. Ellers er det nok bare 23 år gamle Niklas Antonsen som er aktuell. De øvrige er i alderen 26 til 39 år, noe som gir en høy gjennomsnittsalder. Men at man bruker den antatt sterkeste førsteelleveren i de par-tre første seriekampene synes jeg ikke er problematisk i det hele tatt – hvis de leverer på et høyere nivå enn det vi har vært vitne til i treningskampene, vel og merke. For det har til tider vært skremmende svakt.

Etablerte bidragsytere som Runar Overvik, Håvard Nome, Morten Gamst Pedersen, Dag Andreas Balto, Magnus Nikolaisen, Mathias Dahl Abelsen og nykommer Omar Fonstad el Ghaouti har i mine øyne svært mye å bevise når serien sparkes i gang. De har muligens trent godt i vinter og vår, men ut fra det man så i kampene mot Senja, Fløya og TUIL, må prestasjonene opp mange hakk. I hvert fall hvis Alta IF skal ha noe som helst mulighet til å kjempe om en topp tre-plassering.

Kanskje er det slik at rutinerte spillere som Gamsten og de andre trenger konkurranseelementet – kampen om poeng – for å prestere på et høyere nivå. Jeg både håper og tror det at det er tilfellet. Hvis ikke det skjer ser jeg ingen grunn til at sultne karer som Pål Even Heggelund, Tom Emaus og Trym Suhr-Stamnes ikke skal få prøve seg. Det er nok først og fremst disse tre som er nærmest en plass i førsteelleveren nå helt i starten. Etter hvert vil jeg tro at 16-åringene Tobias Norbye og Peder Brekke også er aktuelle, og kanskje Jørgen Brandser Hammari. At 25-åringen Sondre Laugsand er høyaktuell som makker for Mats Frede Hansen på bekostning av Øyvind Veseth Olsen ser jeg på som en selvfølge. De tre og Hans Norbye vil nok bytte på stopperplassene i år, og Norbye kan også spille på begge backene.

I tillegg til de jeg nå har nevnt har Vidar Johnsen og de øvrige i støtteapparatet noen gode kort i bakhånd. Christian Reginiussen er forhåpentligvis snart tilbake etter tåbruddet, og det er lov å håpe at skadeforfulgte Felix Adrian Jakobsen får orden på kroppen. Og med Maris Eltemanis og Sondre Sødergren Løseth i stallen har Alta IF solid dekning på keeperplassen. Totalpakken er etter mitt syn bedre enn i fjor, og jeg gleder meg veldig til å følge laget gjennom det som etter all sannsynlighet blir en underholdende og spennende sesong.

Så får vi håpe at trenerteamet finner balansen mellom ungt og gammelt, og ikke minst at man slipper unna skader på viktige spillere. For selv om man har en bredere tropp enn på lenge, er den ikke større en den må være i en så tettpakket sesong som dette.

Lykke til, gutter!

Karl Eirik Steffensen

Sportsleder Altaposten