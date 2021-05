TUIL tok første stikk

sport

TUIL - Alta 2-1:

Fredag spilte Alta IF og Senja uavgjort 0-0 i årets første treningskamp. På søndag var Alta-guttene i aksjon igjen, denne gangen mot Tromsdalen på TUIL Arena.

Hjemmelaget åpnet best og scoret to ganger. Gjestene fra nord forsvarte seg veldig dårlig ved begge anledningene, og målvakt Maris Eltermanis burde nok ha avverget det første baklengsmålet.

Alta IF spilte seg opp utover i omgangen, og fikk et korrekt idømt straffespark da en TUIL-spiller handset på en corner. Morten Gamst Pedersen fyrte løs fra ellevemetersmerket, men skuddet ble reddet av Tromsdalen-keeper Theodor Nilsen. Returen havnet imidlertid i beina på Gamsten, som enkelt kunne sette inn Alta IFs første mål denne helga.

Dessverre ble det ikke flere scoringer på TUIL Arena. Hjemmelaget traff tverrliggeren ved en anledning, mens innbytter Trym Suhr-Stamnes fikk en bra sjanse til å utlikne rett før slutt. Skuddet ble imidlertid reddet av TUIL-keeper Nilsen.

Alta IF skal spille ytterligere to treningskamper før sesongen starter søndag 20. juni. Vidar Johnsens mannskap skal møte Fløya og søndagens motstander Tromsdalen de kommende ukene.

Alta IF startet med følgende lag:

Maris Eltermanis - Runar Overvik, Mats Frede Hansen, Øyvind Veseth Olsen, Niklas Antonsen - Dag Andreas Balto, Morten Gamst Pedersen, Mathias Dahl Abelsen - Tom Emaus, Pål Even Heggelund, Omar Fonstad el Ghaouti

Alta IF gjorde tre bytter i pausen. Sondre Laugsand erstattet Øyvind Veseth Olsen, Håvard Nome kom inn for Pål Even Heggelund og Pål Brekke overtok plassen til Tom Emaus. Utover i andre omgang ble også Tobias Norbye og Trym Suhr-Stamnes byttet inn for henholdsvis Mats Frede Hansen og Morten Gamst Pedersen.