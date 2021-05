Møter Moss hjemme i serieåpninga

sport

Norges fotballforbund har satt opp kampene for de to avdelingene i PostNord-ligaen, med planlagt oppstart 20. juni.

Med mindre det blir noen ytterligere utsettelser serieåpner Alta IFs fotballherrer mot Moss hjemme i Finnmarkshallen søndag 20. juni. Aleksander Bjørnvåg og Daniel Rojas, som nå spiller for Moss, har begge en fortid i Alta IF.

NFF ønsker full sesong tross utsatt seriestart Alta IF får ikke starte serien før tidligst 19.-20. juni. Likevel kan det bli 26 seriekamper og cupdeltakelse for klubbene i 2. divisjon.

Deretter møter Vidar Johnsens mannskap Senja borte (26/6).

NFF har bestemt at det skal spilles full serie i PostNord-ligaen i år, altså 26 serierunder. Det betyr at det blir en del midtukekamper. Den første for Alta IFs del er hjemme mot Bærum onsdag 30. juni.

Alta IF avslutter sesongen hjemme mot Fløya lørdag 13. november.