sport

– Mine første timer her oppe har gått over all forventning. Jeg hadde et godt inntrykk av byen og klubben før jeg kom hit, men det har bare forsterket seg det siste døgnet. Jeg føler meg trygg på at dette stedet vil passe meg fint, og tror jeg vil trives i Alta, kommenterer Alta IFs nysignering Omar Fonstad El Ghaouti, som skrev under på en ettårskontrakt med klubben mandag ettermiddag.