Brøytet og klar for fotballsesongen

– Grønt kunstgress på Coop-banen er et sikkert vårtegn, og det er selvfølgelig anleggsgutta som har sørget for det. Vi er så takknemlig for å ha dere i klubben. Stor takk også til Kåre K. Kristensen AS for lån av maskin, skriver BUL på sine facebooksider.

Daglig leder i BUL, Rune Stamnes, er veldig glad for at klubbens fotballspillere allerede nå kan ta i bruk Coop-banen.

– Seniorlagene kan starte sine fellestreninger ute så snart de ønsker det, men må selvfølgelig fortsatt forholde seg til de strenge smittevernsreglene. Det er fremdeles krav til minst én meters avstand mellom utøverne som er eldre enn 20 år. I tillegg brukes banen til uorganisert aktivitet av store og små, og det er jo kjempepositivt, kommenterer Stamnes.

– Når begynner de aldersbestemte lagene med sine fellestreninger på Breverud?

– Vi har timer i Finnmarkshallen ut april, så de organiserte treningene vil foregå innendørs ut neste uke. Det er jo fremdeles litt ruskevær, så ungene har sikkert ikke noe imot å være inne en uke til. Men vi har allerede fått ønsker om et par internkamper i våre aldersbestemte rekker. De skal få lov til å ta i bruk Coop-banen så snart de er klare, forteller Stamnes.

Han er imponert over den fantastiske dugnadsjobben som anleggsutvalget har lagt ned.

– Det var kanskje ikke like krevende som i fjor. Men det har vært to uker med mye jobb, og den innsatsen som har blitt lagt ned setter vi umåtelig stor pris på. Det er fort gjort å skade kunstgresset når man rydder banen for snø, så vi bruker ikke tunge maskiner. Dermed blir det en veldig tidskrevende jobb for de involverte, sier BULs daglige leder.

Han og resten av staben har selv rettet fokus mot del to av Sport 1 Cup, som arrangeres i Finnmarkshallen kommende helg. Da skal de som spiller 7-er- og 9-er-fotball i aksjon. Sist helg var det 11-er-lagene som møttes til turneringsspill for første gang på veldig lenge.