Tidligere Alta IF-spiller Christian Gauseth (36) har gjort kuvending og signert en ny ettårskontrakt med eliteserieklubben Mjøndalen. Det skjer en snau uke etter at det ble kjent at midtbaneveteranen hadde avsluttet kontraktsforhandlingene med klubben. Gjennom påsken er forhandlingene imidlertid gjenopptatt, og MIF melder på sitt nettsted at kontrakten for 2021-sesongen er i boks.