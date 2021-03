sport

Torsdag ettermiddag bestemte Norges fotballforbund at Eliteserien, Toppserien, OBOS-ligaen, 1. divisjon kvinner og PostNord-ligaen serieåpner den første helga i mai. Eliteserien skulle etter planen starte 5. april, mens seriestarten for Alta IFs fotballherrer var satt til 10. april. Alta IFs hovedtrener Vidar Johnsen håper at det ikke blir ytterligere utsettelser.