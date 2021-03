Uventet hinder for Anna

sport

Verdensmesterskapet i Oberstdorf nærmer seg slutten for hoppjentene. I går gjennomførte de kvalifiseringen til dagens historiske renn. Det er nemlig aller første gang at hopp i stor bakke for kvinner er på VM-programmet, og alle de fire norske utøverne kom seg helskinnet gjennom kvaliken. Maren Lundby ble nummer seks, Thea Minyan Bjørseth nummer åtte, Silje Opseth nummer 15 og Anna Odine Strøm nummer 34.