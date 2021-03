Blytungt for Anna i historisk hopprenn

sport

Onsdag var det klart for den siste VM-øvelsen for hoppjentene. For første gang i historien var det renn i stor bakke for Anna Odine Strøm & co, og Alta-jenta hadde et håp om å bite bedre fra seg i den store bakken enn det hun har gjort i normalbakken i årets verdensmesterskap.

Slik gikk det imidlertid ikke.

Fra startnummer 22 landet hun på 99 meter i førsteomgangen, og det holdt bare til 26. plass. Hun var i det minst blant de 30 som fikk hoppe i finaleomgangen. 22-åringen fra Nordlysbyen økte til 102,5 meter i sitt andre hopp, men det hjalp lite. Strøm endte på en litt skuffende 27. plass i rennet.

Det ble likevel en god norsk dag i storbakken i Oberstdorf. Maren Lundby klinket til med 128 meter i førsteomgangen og ledet halvveis i konkurransen. Hennes argeste konkurrenter leverte lange svev i finaleomgangen, men Lundby holdt hodet kaldt. Som siste hopper klinket hun til med 130,5 meter og kunne juble for sitt første gull i dette mesterskapet.

Silje Opseth leverte et strålende hopp på 138 meter i finaleomgangen, men var uheldig da hun skulle sette nedslag og var nedi med både rygg og armer før fallgrensa. Hun fikk dermed forferdelige stilkarakterer, og endte på femteplass.

Thea Minyan Bjørseth ble nummer 14.