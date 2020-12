Sender ingen skiløpere til Davos og Dresden

sport

Norges skiforbund har bestemt seg for ikke å sende utøvere til verdenscupen i langrenn før nyttår på grunn av den rådende koronasituasjonen.

Det bekrefter skiforbundet i en pressemelding.

– Dette er en vanskelig beslutning, men etter grundige diskusjoner internt, mener vi dette er riktig for langrenn slik situasjonen er nå, sier langrennskomiteens leder Torbjørn Skogstad.

Fokuserer på VM

Avgjørelsen kommer i kjølvannet av at langrennsstjernene Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen bestemte seg for ikke å droppe de kommende verdenscuprennene.

– Vårt hovedmål denne skisesongen er VM i Oberstdorf, sier langrennssjef Espen Bjervig.

Med profilerte utøvere som Høsflot Klæbo og Iversen værende hjemme kunne det åpnet seg en mulighet for Finn-Hågen Krogh i Davos 12.- og 13. desember og Dresden helga etter. Men nå er det altså bestemt at Norge ikke skal sende noen løpere til disse konkurransene.

Krogh kom ikke med til finske Ruka sist helg, og trenger noen gode resultater for å være aktuell for VM-troppen neste år.

Dropper Tour de Ski?

Det er ikke tatt et endelig valg rundt Tour de Ski, men skiforbundet planlegger ikke for norsk deltakelse. Første etappe er 1. januar.

En forutsetning for at Norge skal snu og stille til Tour de Ski-start, er at smittesituasjonen endrer seg og at gjennomføringen blir annerledes enn arrangøren har lagt opp til. Per i dag er touren lagt til tre steder i Sveits og Italia.

Beslutningen om å holde løperne hjemme er også tatt etter en vurdering av gjennomføringen av verdenscupåpningen i finske Ruka. Flere norske løpere uttrykte usikkerhet etter å ha deltatt der.

Nasjonalt renn til helgen

Finn-Hågen Krogh og de øvrige norske landslagsløperne skal førstkommende helg gå nasjonalt skirenn på Lillehammer. Arrangementet på Natrudstilen er planlagt ut fra tilsvarende konsept som Beitostølen for snart to uker siden. Også Anna Odine Strøm og de andre norske kvinnelige hopperne skal i aksjon på Lillehammer denne helga.