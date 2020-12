Gladnyhet for Anna – får hoppe i Ramsau før jul

sport

Koronapandemien så ut til å skyve verdenscupåpningen for Maren Lundby og verdens beste kvinnelige skihoppere til i slutten av januar.

Nå bekrefter både Det internasjonale skiforbundet (FIS) og Det østerrikske skiforbundet at det blir verdenscupåpning for Anna Odine Strøm, Maren Lundby og resten av verdenseliten i Ramsau 18. desember.

Jarl Magnus Riiber og resten av kombinerteliten på herresiden skal allerede konkurrere i den østerrikske skibyen samme helg. I tillegg har FIS besluttet at den historiske verdenscupåpningen for kombinertkvinnene, som egentlig skulle gått på Lillehammer kommende helg, også flyttes dit.

Dermed blir det felles helg for kombinertsirkuset og kvinnehopperne i Østerrike før jul.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen er glad for at sesongen for Anna Odine Strøm og hennes kolleger nå ser ut til å starte en måned tidligere enn fryktet.

– Det er veldig bra at de legger til rette for dette. Vi som er glad i jentehopp synes det er veldig trist sånn det har blitt. For vår del snakker vi om at den mestvinnende utøveren i Norges Skiforbund de siste tre årene ikke kunne fått verdenscupåpnet før i slutten av januar. Det er ingen verdig håndtering av en idrettsgren i systemet, sier han.

Kvinnehopperne skulle ha sesongåpnet på Lillehammer kommende helg, men de rennene er utsatt som følge av koronapandemien. De planlagte rennene i japanske Zao og Sapporo i begynnelsen av januar er avlyst av samme grunn. Dermed lå rennene i slovenske Ljubno fra 22. til 24. januar an til å bli de første i verdenscupen denne vinteren.

Som følge av at kommende helgs verdenscuprenn på Lillehammer er utsatt, er det satt inn nasjonale konkurranser i langrenn, kombinert og hopp samme sted. Dermed får Anna Odine Strøm og flere en mulighet til å teste formen.