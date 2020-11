sport

Mens Fredrikstad rykket opp, sikret Skeid andreplassen som gir opprykkskvalifisering. Alta IF måtte på sin side ta til takke med en litt skuffende fjerdeplass i det som ble en veldig spesiell fotballsesong for lagene i PostNord-ligaen. Etter en enkel serie der lagene møttes én gang, ble det gjennomført sluttspill for de syv beste.