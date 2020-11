sport

Vanligvis er det ganske slunkent på pressetribunene i Toppserien, og kanskje spesielt på Kringsjå, der Lyns fotballdamer holder til. Det er sjelden at Runa Lillegård & co får særlig mye oppmerksomhet i media. Men denne helga var NRK, TV 2, VG, Aftenposten, Nettavisen, Dagsavisen og flere andre på plass, først og fremst for å dekke det som hadde potensial til bli en etterlengtet gullfeiring for serieleder Vålerenga. Med seier over Lyn kunne den meget spennende gullkampen i Toppserien være over.