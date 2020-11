Alta-guttene startet sluttspurten for sent

sport

FFK - Alta 2-1:

Lørdag var det klart den fjerde sluttspillkampen for Alta IFs fotballherrer. Etter hjemmetapet mot Skeid sist helg var det kun seier som var godt nok hvis Alta fortsatt skulle ha et ørlite håp om å klare opprykkskvalik. Dessverre var det avdelingens suveren serievinner Fredrikstad som sto på motsatt banehalvdel, noe som gjorde jobben veldig vanskelig.

Hjemmelaget startet best og tok ledelsen ved Martin Antonio Nieves etter 18 minutters spill. Christian Reginiussen hadde en avslutning i stolpen, men nærmere kom ikke gjestene før pause. FFK ledet dermed 1-0 etter 45 spilte minutter.

I andre omgang økte Fredrikstad ledelsen da Nicolay Tveten Solberg utnyttet ubesluttsomt forsvarsspill av gjestene fra nord. Da var det spilt 73 minutter. Alta IF jaget redusering, men skapte ikke de helt store farlighetene før ungguttene Aleksander Kjellmann og Pål Even Heggelund ble byttet inn etter 84 minutters spill. Førstnevnte dro seg fint fri og skaffet straffespark. Heggelund tok ansvar og satte inn sitt første mål for klubben.

Dessverre for Alta IF ble Heggelunds straffescoring deres eneste. Fredrikstad vant 2-1 og sikret nok en trepoenger i en imponerende sesong. FFK er forlengst klare for spill i OBOS-ligaen neste år.

I lørdagens andre sluttspillkamp møttes Hødd og Brattvåg. Oppgjøret endte uavgjort 1-1, og det betyr at Skeid kan sikre andreplassen med seier hjemme mot Tromsdalen på søndag. Oslo-klubben har allerede fire poengs forsprang på Hødd, som for øvrig gjester Finnmarkshallen neste helg.

Alta IF avslutter sesongen med hjemmekamp mot Hødd og bortekamp mot Tromsdalen. Trolig er tredjeplassen det beste Vidar Johnsens mannskap kan håpe på nå.