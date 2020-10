Amputert sesong i vente for Matias & co

sport

Mandag denne uka fikk landets 2.-divisjonsspillere lov til å trene normalt igjen. Da hadde det gått syv måneder siden sist utøverne fikk lov til å være i kontakt med hverandre på treningsfeltet.

– Det er veldig fint med tanke på motivasjonen til spillerne å endelig kunne trene normalt igjen. Å gi guttene en mer meningsfull treningshverdag har stått høyt på ønskelista vår i lang, lang tid, kommenterer Alta IFs hovedtrener Rune Skaufel.

Bytter avdeling?

Det er ennå ikke bestemt når seriespillet starter opp. Men forbundet har allerede gjort det klart at det kun vil bli spilt enkel serie i alle 2.-divisjonsavdelingene for menn og kvinner denne sesongen. Det vil si at lagene kun møtes én gang.

– Vi hadde i det lengste håpet at det ville bli spilt vanlig serie med 22 kamper, men har nå fått beskjed at lagene kun skal møtes én gang. Det er synd, men vi må bare ta forbundets avgjørelse til etterretning. Slik smittesituasjonen er lenger sør i landet kom ikke det som noen stor overraskelse. Det vi lurer på nå er når sesongen kommer i gang, og om vi får fem eller seks hjemmekamper. Det har også vært snakk om at vi skal flyttes ut av Oslo-avdelinga og inn avdeling 4, som i stor grad består av lag fra Trøndelag. Vi er spente på hva de bestemmer seg for, sier Skaufel.

Egen keepertrener

Han har også denne sesongen med seg Kai Erik Bull som assistenttrener. De har i tillegg fått inn Aud Hestvik i teamet, som skal sørge for bedre oppfølging av målvaktene. Sigurd Beldo bidrar som fysisk trener, mens lege og klubblegende Tom Kenneth Johansen passer på at guttene holder seg friske.

– Det er veldig bra at vi har fått Aud med i trenerteamet. Det er kjempebra å ha en person som fokuserer fullt og helt på målvaktene. Det er ofte en posisjon som blir forsømt på treningene, sier Skaufel, som tror på en ekstra spennende sesong siden hvert lag kun skal spille 11 seriekamper.

Kristian gjør comeback Kristian Agledahl har lagt skadeproblemene bak seg. 32-åringen synes det er moro å være i gang igjen.

– Det blir veldig spennende. Vi er sterke på hjemmebane, så alt kan skje. Slik situasjonen er nå er det ingen lag som får lov til å spille treningskamper, så da har alle omtrent like forutsetninger når serien starter opp. Vanligvis må vi spille oss i form. Nå er det likt for alle. Vi skal bruke denne tiden godt og være klare når alvoret begynner.