Nå har dere sjansen. Grip den!

sport

Koronapandemien har gjort 2020 til et spesielt år på veldig mange måter. Også fotballen har blitt berørt. De to øverste divisjonene for kvinner og menn kom sent i gang, men de klarer å gjennomføre normalt seriespill. På nivået under på herresiden, i PostNord-ligaen, valgte Norges fotballforbund en annen løsning. Her har lagene møtt hverandre én gang, og så venter et sluttspill der kun de syv beste lagene i hver avdeling er kvalifisert.

Alta IFs fotballherrer spiller som kjent i PostNord-ligaen avdeling 1. Vidar Johnsens mannskap hadde en knallsterk første halvdel av sesongen der de tok 22 av 24 mulige poeng på sine åtte første kamper. I de fem siste matchene gikk det litt tyngre, der Alta-guttene kun gikk seirende ut av hjemmekampen mot Skeid for noen uker siden. Fredrikstad fikk dermed en solid luke i toppen og er hele 13 poeng foran nærmeste utfordrer i forkant av sluttspillet.

Med tap hjemme mot Vålerenga 2 forrige helg måtte Alta IF ta til takke med femteplass på tabellen i grunnspillet. Men bak suverene Fredrikstad er det veldig jevnt. Kun ett poeng skiller Hødd på andre- og Alta på femteplass. Skeid, Kvik Halden og Alta har alle 25 poeng på sine 13 første kamper. Det betyr at fighten om andreplassen som gir opprykkskvalifisering mot toeren i avdeling 2 er helt åpen foran de gjenstående kampene i det historiske sluttspillet. Hvert lag skal spille seks kamper, og Alta åpner med bortekamp mot Brattvåg i morgen. Deretter venter Kvik Halden hjemme, Skeid hjemme, Fredrikstad borte, Hødd hjemme og Tromsdalen borte. Alta har altså fått hjemmekamper mot lagene som ligger nærmest dem på tabellen. Det er gunstig. Og med de mange gode resultatene i grunnspillet har laget fra nord et fantastisk godt utgangspunkt foran de seks gjenstående kampene.

Etter noen sesonger i «ingenmannsland» er dette utvilsomt den beste opprykksmuligheten Alta har hatt på mange år, og det er i mine øyne svært viktig at spillerne griper denne sjansen. Superveteranene Morten Gamst Pedersen og Hans Norbye har løftet laget med sine kvaliteter, men jeg er langt fra sikker på at de fortsetter i gult og blått neste år hvis klubben roter bort muligheten til å rykke opp. Motivasjon, økonomi og alder vil være avgjørende faktorer. Det vil også knytte seg stor usikkerhet rundt fremtiden til bærebjelker som Christian Reginiussen, Håvard Nome, Magnus Nikolaisen, Øyvind Veseth Olsen, Svein-Ove Thomassen og Vegard Braaten, som alle har passert 30 år - sistnevnte med god margin. Å kombinere familieliv, jobb og spill på dette nivået er utfordrende, så jeg sitter med en følelse av at en god del av disse spillerne trenger et opprykk for å ha motivasjon til videre satsing. Det samme gjelder rutinerte herrer som kaptein Mats Frede Hansen og Dag Andreas Balto, samt keeperduoen Grzegorz Flasza og Maris Eltermanis. Blir de med videre hvis man ikke har spillermateriell til å satse neste år? Jeg er langt fra sikker.

Det jeg imidlertid føler meg ganske trygg på er at Morten Gamst Pedersen tar minst ett år til i Alta IF-trøya dersom det blir opprykk i år. Det er dette han kom hit for. Og en boost som et opprykk fører med seg vil garantert motivere de øvrige spillerne til å satse videre. Jeg kan ikke tenke med at det finnes en eneste spiller i dagens Alta-tropp som ikke har lyst til å være med på et nytt eventyr i landets nestøverste divisjon.

Nøyaktig hva som motiverer den enkelte spiller foran sluttspillet aner jeg ikke. Det er kanskje ikke så mange som er så opptatt av veien videre etter årets sesong. Men jeg regner uansett med at Alta-guttene har et sterkt ønske om å avslutte sesongen på en god måte. I så fall trenger hovedtrener Vidar Johnsen en langt mer «påskrudd» spillerstall å ta av enn tilfellet har vært i de fem siste kampene. Kun i andreomgangen hjemme mot Skeid har Alta-mannskapet vist seg frem fra sin beste side. Alle som fikk med seg 4-1-seieren hjemme mot Kvik Halden vet hvor mye som bor i dette laget, og Alta trenger flere slike prestasjoner for å ta poeng i de kommende kampene. Dette blir seks cupfinaler, og da må man i hvert fall kunne forvente hundre prosent innsats.

Alta IFs fotballherrer har lagt ned enormt mye arbeid for å komme dit de er i dag. De har skapt magiske øyeblikk og gitt Alta-publikummet mye å glede seg over. Alt dette føles fullstendig bortkastet hvis man ikke følger det opp med maks innsats og gode prestasjoner de kommende ukene. Nå har dere sjansen, gutter. Grip den!

Karl Eirik Steffensen

Sportsjournalist Altaposten