– Det blir ingen lette kamper i sluttspillet. Men sportslig sett er dette en bra trekning for oss. Vi får hjemmekamper mot Kvik Halden, Skeid og Hødd, som for øyeblikket er lagene som ligger nærmest oss på tabellen. Det er positivt. Så får vi bare akseptere at det ble en tøff og særdeles kostbar bortekamp mot Brattvåg, samt borte mot serieleder Fredrikstad og til slutt Tromsdalen. Å spille utendørs i Tromsø 21. november blir helt klart en utfordring. Vi får bare smøre med blå Swix og gi alt vi har, smiler Alta IF-trener Vidar Johnsen.