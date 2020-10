Berget medalje i rallycross-NM

sport

Heggeli innkasserte bøttevis av edelt metall i den tida han var Norges desidert beste scootercrosskjører. Men etter at han byttet ut scooteren med rallycrossbil har det blitt langt færre meritter. Denne helga hadde Heggeli en ypperlig sjanse til å ta sin første NM-medalje, og det klarte han. Altaværingen var på andreplass foran den tredje og siste NM-runden, men måtte ta til takke med tredjeplass i løpet og bronse sammenlagt.

Ikke helt fornøyd

– Det ble tredjeplass i årets siste NM-runde og dermed tredjeplass sammenlagt i årets norgesmesterskap. Man bør selvsagt være glad for vår første NM-medalje i bilsportsammenheng. Men for meg personlig betyr den medaljen fint lite. Koronaen har ødelagt det meste denne sommeren, også statusen på NM i mine øyne. En medalje hadde hengt høyere om det hadde vært full sesong med fullt startfelt, sier Bjørn Terje Heggeli.

Dårlige starter

Hans største irritasjonsmoment denne helga var det mange dårlige startene. Hvorfor det ble slik har han ikke noe godt svar på.

– Jeg føler ikke at vi klarer å finne et oppsett på bilen som funker skikkelig. Jeg har aldri vært spesielt startrask, men på lørdag var det helt elendig. I tillegg klovnet jeg det til på banen. Når godfølelsen og flyten i kjøringa er såpass langt unna er det vanskelig å glede seg over tredjeplassen, sier han.

Takker sponsorene

Han ønsker å rette en stor takk til teamet og sponsorene som har bidratt til at Heggeli har kunne kjøre årets tre NM-runder.

– En pallplass i NM hadde selvsagt aldri vært mulig uten hjelpen og støtten fra dere. Så får jeg bare håpe at medaljen smaker bedre for dere enn for knølen som har ansvaret for rattinga og blogginga i Heggeli motorsport, avslutter han.