Pinlig hjemmetap

Alta - VIF 2 1-2:

Lørdag var det klart for sesongens siste kamper i grunnspillet i PostNord-ligaen. Alta IFs fotballherrer skulle sikre seg et godt utgangspunkt foran sluttspillet med seier hjemme mot Vålerenga 2, men Vidar Johnsens mannskap rotet til til for seg selv om tapte 1-2 i Finnmarkshallen. Dette var Alta-guttenes første hjemmetap i 2020.

Morten Gamst Pedersen ga hjemmelaget ledelsen fra straffemerket etter 22 minutters spill. Men slurvete forsvarsspill ga gjestene fra Oslo mulighet til å utlikne på straffespark syv minutter senere, og Fredrik Holmé gjorde ingen feil. Kort tid senere ble Vålerenga 2 tildelt et nytt straffespark, og samme mann scoret igjen.

Alta IF presset på for utlikning etter pause, men slet med å spille seg til store målsjanser. Christian Reginiussen kom nærmest, men fikk ikke avsluttet skikkelig og gjestene slapp med skrekken. Faktisk var VIF 2 nærmere 3-1 enn Alta IF var utlikning.

Alta IF lå på tredjeplass før lørdagens match, men endte på femte. Alta-guttene er likevel klare for sluttspillet som starter neste helg. Alle lag får tre hjemme- og tre bortekamper i sluttspillet. Lagene tar med seg poengene fra grunnspillet, og Alta IF er sånn sett bra med i kampen om opprykk. Kun ett poeng skiller Hødd, Skeid, Kvik Halden og Alta IF.

Serieleder Fredrikstad er hele 13 poeng foran Hødd på andreplass, og har direkte opprykk i lomma. De øvrige seks beste lagene i PostNord-ligaen avdeling 1 kjemper om andreplassen, som gir opprykkskvalik mot laget som ender på andreplass i avdeling 2. Hvordan oppsettet i sluttspillet blir avgjøres på mandag.