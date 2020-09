Tar avgjørelsen om nedrykk på mandag

sport

Norges fotballforbund varsler en snarlig avgjørelse rundt problematikken med nedrykk fra de to laveste divisjonene i toppfotballen, melder NFF i en pressemelding.

I forrige uke ble det kjent at breddefotballsesongen – det vil si fra 3. divisjon og nedover for menn og 2. divisjon og nedover for kvinner – avlyses. Det skaper utfordringer rundt eventuelt nedrykk i divisjonene over.

Fotballforbundet opplyste onsdag at en avgjørelse angående dette vil bli tatt førstkommende mandag.

De to avdelingene i PostNord-ligaen deles i to etter at lagene har møttes én gang. De syv beste skal kjempe om opprykk til OBOS-ligaen, mens de syv dårligste etter planen skulle kjempe om å unngå nedrykk. Det er hva som skjer med de sistnevnte gruppene, samt 1. divisjon kvinner, som avgjøres tidlig i neste uke.

To runder før grunnspillet er over har Alta IFs fotballherrer allerede sikret seg plass i sluttspillet for de syv beste lagene i avdeling 1. For øyeblikket er det Fredrikstad, Kvik Halden, Alta IF, Hødd, Skeid, Brattvåg og Tromsdalen som er inne blant de syv beste, mens Vålerenga 2, Florø, Kjelsås, Eidsvold, Senja, Moss og Fløya utgjør den andre pulja. Det er imidlertid få poeng som skiller lagene fra sjette- til 11. plass.