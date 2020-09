Alexandra & co må spille i gutteserien for å få matching

sport

Etter at BULs største stjerner på fotballbanen de siste årene har forlatt klubben til fordel for spill i Toppserien og 1. divisjon, er det bare noen ytterst få «voksne» spillere igjen. Majoriteten er under 19 år, noe som gjør at de fleste på laget får lov til å være i kontakt med hverandre og kan spille kamper. Breddefotballspillere over 20 år må som kjent fortsatt forholde seg til én-metersregelen som ble innført etter at koronapandemien skyllet innover landet i mars.