Forsterker på keeperplass

– I dag ble det klart at Sondre Sødergren Løseth blir en del av Alta IF-stallen. 23-åringen kom til Alta i august for å studere ved Universitetet i Tromsø, campus Alta, og har siden da trent med Alta IF, melder klubben på sin egen nettside.

– Sondre er 23 år gammel og studerer idrett i Alta. Han kommer fra Ålesund, og har vokst opp i hjemklubben. Siden han forlot Ålesund og spill for andrelaget, har han vært innom Kvik Halden i 2017 og 2018, og Herd i allnorsk 3. divisjon i hele fjorårets sesong. Sondre har flyttet til Alta for å studere, og blir i utgangspunktet minst tre år i byen. Vi ser fram til å følge utviklingen hans og Sondre er utvilsomt et spennende tilskudd til troppen, skriver Alta IF videre.