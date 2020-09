– Hva med en fantastisk opplevelse med buksa på?

sport

Hjelpetrener Jarle Mjøens udødelig og uforglemmelige utbrudd på Radio Alta, sørget for den totale gapskrattstafetten landet over – og ble senere en helt naturlig del av supportersangen «Backan opp og frem».

Legendarisk intervju

Det legendariske radio-intervjuet i plankebyen er det få som glemmer. Kommentator Roger Finjord kleppet tak i hjelpetrener Mjøen i det mest erogene øyeblikk, nemlig sekunder etter at seieren var innkassert i 1. divisjon.

– Vi har en rørt og stolt hjelpetrener her, trodde Finjord og slapp til testosteron-sprengte Mjøen på frekvens 106,9, som inntil da var en jomfruelig radiokanal, eid av en sømmelig stiftelse.

For fulle mugger ropte trebarnspappa Mjøen ukontrollert: «Det er det beste jeg har opplevd med buksa på...»

Det er en påstand en rekke gravende kolleger her i Altaposten ikke har kvalitetssikret, men vi priser oss den dag i dag lykkelig over at den politiske redaktøren på huset har beholdt buksa på når euforien melder sin ankomst før deadline.

Dette skjedde...

Vi tar likevel med oss det som egentlig skjedde i bortekampen. Det ble opplyst at landslagsspiller Tore Pedersen oppskriftsmessig hadde headet inn 1-0 (viste seg å være Lars Petter Hansen) og ingen hadde trua på guttan fra nord: Helt til Tor Mattis Kåven fra Brenna i Porsanger satte inn 1-1. Kondisfantomet Alf «Faya» Johansen skjøt ballen i krysset fra 20 meter, før den målkåte Leeds-supporter Øystein Esjeholm satte inn 3-1. Forvandlingen var komplett og kun en høggrolig hovedtrener fikk verden tilbake i vater med sin tørre analyse. Om Tor Oskar tenkte på hjelpetreneren sin skal være usagt, men beskjeden i pausen var å «ligge lavt...»

Hva med reprise?

Vel, nok historie. I morgen skal Alta IF tilbake på beite i Fredrikstad og nok en gang møter de en uslåelig motstander, som har feid all motstand til side i 2. divisjon av deling 1. Alta IF kommer halsende etter på 2. plass og må strengt tatt vinne for å drømme om direkte opprykk. Det blir vanskelig. Fredrikstad gir ikke fra seg poeng og har historiebøkene tapetsert med egen storhetstid. Altas beste kort er dumdristig undervurdering, som i 2003.

Så skal det sies at Fredrikstad kun har 200 tilskuere bak seg på stadion, og de kan raskt bli like bleik og lammet som tilskuerne ble for 17 år siden.

Alta har med seg en veteran med ni sesonger i Premier League, hans tøyelig venstrefot (alderen tatt i betraktning) og nok X-faktor til å gjøre en forskjell når man minst venter det. Kampen mot Kvik Halden viste også at årets Alta IFs lag har det som skal til for å hevde seg på høyere nivå.

Det blir neppe plankekjøring. Alta må mure igjen forsvaret, midtbanen må løpe mer enn de noensinne har gjort og sjansene må settes. Pasningsspillet må være av typen klakk-klakk og fortrinnsvis gå i lengderetning. En kjent oppskrift som fungerer når lynet slår ned i skithuset. Vi trenger en blanding av cupbombe og en oppvisning av typen Haaland junior...

Det er den nakne sannheten. Peis på!