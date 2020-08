Lite å gjøre, men solid og trygg når det kreves. Kan ikke lastes for baklengsmålet.

Bunnsolid igjen av Alta-kapteinen. Ofrer seg i alle dueller, vinner de fleste og utgjør et solid stopperpar sammen med Veseth Olsen.

Smårusk ja, men karasjokingen ordner stort sett opp i alle feil han gjør. Er hyperrask og her har Alta en back av god klasse.

Nok en solid kamp av Svenno. Er trygg og god med ballen og slår mange brilliante pasninger. Har knekt noen koder defensivt og er blitt en spiller Alta IF kan bruke i hver eneste startoppstilling, uansett motstander.

Mange lekre pasninger, men hadde også feilskjær underveis. Noen balltap, men gjør ting ingen andre i divisjonen gjør etter han. Har et overblikk ingen andre matcher.

Spiller solid og pøser på med gode løp i bakrom og tidvis gode innlegg. Altas høyreside med Overvik og Nikolaisen er et svært farlig våpen i jakten på opprykk.

Scoret 1-0 på en utypisk måte, altså med en heading. Rusten i flere ting han foretar seg, men Vegard er uansett en klar forsterkning for Alta i gullkampen. Målfarlig og en konstant trussel.

23. Christian Reginiussen (AB)

Altas beste, hakket vassere enn Overvik. Jobber vanvittig hardt, går foran som et godt eksempel for alle midtbanespillere. To scoringer og en målgivende gjorde han til banens gigant.