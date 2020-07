Christian fikset tre poeng

sport

Kjelsås - Alta 2-3:

Lørdag var det klart for Alta IFs første bortekamp for sesongen. Vidar Johnsens mannskap møtte Kjelsås på Grefsen kunstgress i Oslo, og begge lag var ute etter årets andre seier. Kjelsås slo Senja 2-1 i deres første kamp, mens Alta IF vant 1-0 hjemme mot TUIL.

I en ikke altfor velspilt kamp var det gjestene fra Nordlysbyen som startet best. Christian Reginiussen utnyttet svakt forsvarsspill og sendte Alta IF i ledelsen etter 37 minutters spill. Stillingen sto seg til pause.

Tidlig i andre omgang ble Brage Berg Pedersen felt, og Alta IF ble tildelt straffespark. Morten Gamst Pedersen, som ble matchvinner mot TUIL fra ellevemetersmerket for en drøy uke siden, satte ballen hardt og høyt midt i målet. Kort tid senere slo Håvard Nome et perfekt innlegg til Christian Reginiussen, som på vakkert vis stupheadet inn 3-0 til gjestene.

Alta IF la seg lavere utover i omgangen, og ble straffet for det da Jesper Solli banket inn et langskudd etter 76 minutters spill. Hjemmelaget reduserte ytterligere én gang da kampuret viste 81 minutter ved Winston Robin Yaw Paintsil. Dermed ble det en spennende avslutning på matchen. Alta IF-spillerne holdt imidlertid unna i sluttminuttene og kunne juble for tre poeng.

– Sånn rett etter kampslutt føles som at vi gjorde det litt for spennende. Vi var sykt gode i 75 minutter. Da gjorde vi det vi hadde planlagt. Jeg er litt lei meg for det som skjer det siste kvarteret. Planen var å sette innpå flere av ungguttene, men slik ble det ikke. Det må de spillerne som var utpå der ta kritikk for, noe de gjorde, sa hovedtrener Vidar Johnsen til klubbens egen facebookside rett etter kampslutt.

Johnsen lot seg imponere av klubbveteran Christian Reginiussen, som tegnet seg på scoringslista to ganger.

– Christian gjorde som alltid en helhjertet jobb, og kom seg inn i boksen når han skulle. 3-1-scoringen var fantastisk bra, sa en smilende Johnsen til reporter og assistenttrener Andreas Markussen.

Alta IF stilte med følgende lag:

Grzegorz Flasza - Hans Norbye, Mats Frede Hansen, Øyvind Veseth Olsen, Niklas Antonsen - Håvard Nome (Dag Andreas Balto fra 63. min.), Morten Gamst Pedersen, Christian Reginiussen - Magnus Nikolaisen, Brage Berg Pedersen, Svein-Ove Thomassen (Runar Overvik fra 63. min.)