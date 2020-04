sport

Ski Classics-rankingen (SC) er en internasjonal liste for langdistanseløpere. Her samler både mannlige og kvinnelige skiløpere poeng fra løp som inngår i Visma Ski Classics. Endringer på rangeringen har blitt gjort, slik at det regnes poeng utifra løpernes 15 beste resultat de siste to årene, i stedet for de 20 beste som tidligere.