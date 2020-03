Utsetter alle årsmøter

sport

– Troms og Finnmark idrettskrets vil sterkt anbefale at de idrettslag som har innkalt til årsmøter i de to neste ukene, utsetter årsmøtet til et senere tidspunkt. Vi viser til idrettsforbundets informasjon om at vi har gitt utsatt frist for gjennomføring av årsmøter til 15. juni, uten at dere trenger å søke om tillatelse til det, skriver idrettskretsen i en pressemelding.