Avlyser påskecrossen

sport

Frykten for spredning av koronaviruset har ført til at mange større idrettsarrangement har blitt avlyst den siste tiden. Norske helsemyndigheter har anbefalt at alle arrangement som samler mer enn 500 utøvere eller tilskuere blir kansellert, og det får konsekvenser også for idrettsutøvere og arrangørklubber fra Alta og Kautokeino.