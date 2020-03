Strålte i debuten

sport

Irene Furulund har tidligere spilt fotball på høyeste nivå i Norge som Fløya-spiller, og har en god del 1.-divisjonskamper for Alta IF på samvittigheten. Det begynner imidlertid å bli noen år siden. Etter at hun la fotballskoene på hylla fant hun en ny lidenskap innenfor en veldig annerledes idrettsgren, nemlig langdistanse hundekjøring.