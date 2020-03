Walseth jager teten

sport

Nå har alle toppspannene gjort unna den obligatoriske 16-timershvilen. Det betyr at det er litt lettere å danne seg et bilde at hvem som faktisk ligger best an til å vinne Finnmarksløpets 1200-kilometerklasse. I skrivende stund har 13 spann forlatt sjekkpunktet i Neiden, og er på vei til Kirkenes. Spannene vil ved ankomst ha gjort unna 624 kilometer av årets løp.

Altaværingen Steinar Kristensen var første spann ut fra Neiden. Han og hundene hvilte i nesten fire timer, og kjørte ut klokken 03.30 natt til tirsdag.

Oppdatert: Steinar Kristensen var i morges første spann inn til sjekkpunktet i Kirkenes. Han kom inn klokken 08.52.

Lasse Austgarden startet ut fra Neiden som andremann klokken 04.59 og Kristoffer Halvorsen som nummer tre klokken 05.31. Kristian Walseth startet ut to minutter etter Halvorsen, og har altså tatt opp kampen med spannene foran seg.

Harald Tunheim startet ut fra Neiden som syvendemann klokken 06.22. Hanna Lyrek er på tiendeplass.

Det er 71 kilometer mellom sjekkpunktene i Neiden og Kirkenes.