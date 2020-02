Krogh distansert på siste runde til tross for tapper innsats

sport

Krogh kjempet hardt og lenge for å henge med tetgruppa i dagens etappe på 15 kilometer klassisk av Ski Tour men måtte til slutt slippe tetgruppa.

Tøff dag for Krogh

– Det blir nok en tøff dag. Det er jo klassisk og man vet jo aldri når det kommer til klassisk og meg, men jeg er i form og da kan jeg gå fort, sa Krogh til NRK før start.

Og det så lenge lyst ut da han bet seg fast i Pål Golberg og co i tetgruppa, men Krogh var tydelig preget etterhvert som løpet utspilte seg. Rett etter å ha gått ut på siste runde var det plutselig blitt 16 sekunder ned til Krogh.

Han ble liggende å gå siste runde sammen med Martin Johnsrud Sundby som heller ikke hadde noe å bidra med i jakten på å begrense tidstapet til lederne.

Med lite matching i klassisk så langt i år er det heller ikke veldig overraskende at Krogh fikk det tungt på slutten.

Fortsatt med i sammendraget

Hvert sekund teller i sammendraget og det er mulig å hente inn et helt minutt på tirsdagens sprint i Åre. Det betyr at Krogh fortsatt er innenfor skuddhold til tross for at han til slutt kom i mål 39 sekunder bak vinner Pål Golberg.