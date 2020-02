Lar de yngste gå gratis

sport

Vanligvis må alle deltakere betale startkontingent når det arrangeres renn. Men under Altarennet 2020 førstkommende helg slipper utøverne som deltar i barne- og sonerennene dette. Med konkurranser både lørdag og søndag sparer foreldrene flere hundrelapper.

– Vi har en flott avtale med «Samfunnsløftet» i regi av SpareBank1 Nord-Norge. De dekker startkontingentene til alle deltakere under 11 år både lørdag og søndag, og det betyr at alle de yngste utøverne både får gå renn og blir premiert uten å bruke en krone. Vi håper at dette kan bidra til at enda flere unger står på startstreken disse dagene, kommenterer assisterende rennleder Evy Olsen.

To renn lørdag - ett på søndag

Alta-klubbene var godt representert da Meredianrennet og Monsterbakkerennet ble arrangert i Hammerfest sist helg. Olsen tror at det blir bra trøkk også når Altarennet går av stabelen.

– Vi føler selv at vi har et veldig spennende program, med to renn på lørdag og ett renn på søndag. Vi starter med et distanserenn i fristil, som også fungerer som prolog for sprinten vi skal gjennomføre noen timer senere. Her blir det seks utøvere i hvert heat, og i stedet for at noen blir slått ut rykker deltakerne opp og ned ut i fra hvordan de gjør det. På denne måten får alle gått like mye. Dette vil være god trening på å gå i heat, sier Olsen.

– Søndag blir det et nytt barnerenn, der deltakerne selv bestemmer hvilken stilart de ønsker å gå. Sone- og kretsrennet kort tid senere er fellesstart i klassisk stil. opplyser hun.