Bruker store summer på dommere sørfra

Sist helg ble den tradisjonsrike Altaturneringen i håndball arrangert i Nordlysbyen. Med over 260 påmeldte lag satte Alta IF ny deltakerrekord, og det var både gledelig og problematisk for arrangør Alta IF på samme tid. Flere lag betyr flere kamper, og for å gjennomføre kampene behøves det dommere. Å skaffe nok kampledere er bestandig en stor utfordring.