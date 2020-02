Thomas Braaten legger fotballskoene på hylla

sport

Mangeårig Alta IF-spiller og kaptein Thomas Braaten (32) har bestemt seg for å avslutte fotballkarrieren. Det er spilleren selv som melder dette på sosiale medier. Braaten spilte sist for Alta IF i 2017 og 2018, før han foran 2019-sesongen tok overgang til Tromsdalen. Han spilte 34 kamper for TUIL i fjor.

– Etter 15 år som profesjonell fotballspiller setter jeg en strek over et fantastisk morsomt kapittel i livet mitt. Føler meg utrolig privilegert som har fått ha hobbyen som jobb i så mange år. Det har vært oppturer, nedturer, lærdom, utvikling, bekjentskaper og mange nære venner. Jeg sitter igjen med utallige gode minner og opplevelser som jeg aldri ville vært foruten, skriver Thomas Braaten på Instagram.

32-åringen har foruten sine mange kamper i Alta IF-trøya spilt for nevnte TUIL, samt Tromsø IL, Bodø/Glimt, Hønefoss og Ullensaker/Kisa.

– Forsvarssjefen legger skoene på hylla. Takk for innsatsen i dine perioder i gult og blått, og masse lykke til med nye spennende oppgaver som daglig leder i IF Fløya, skriver Alta IF Fotball på Facebook.

Ifølge fotball.no har Thomas Braaten 119 kamper for Alta IF. Han har scoret ni mål, blant annet noen skikkelige susere på frispark. Totalt står han oppført med 302 offisielle serie- og cupkamper for Alta IF, Bodø/Glimt, Hønefoss, Ullensaker/Kisa og Tromsdalen.

Tvillingbroren Vegard Braaten valgte å avslutte toppfotballsatsingen etter 2018-sesongen. Han har imidlertid hamret inn bøttevis av scoringer for BULs retrolag i 5. divisjon, og skal etter planen bidra for klubbens A-lag i 4. divisjon til sommeren. Braaten er også en del av BULs trenerteam som ledes av Martin Overvik.