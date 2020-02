– Mottakelse som er en konge verdig

sport

Altaturneringa i håndball har i år fått besøk av et TH-lag fra Larvik. TH står for tilrettelagt håndball, og er et tilbud for funksjonshemmede som vil spille sporten. TH-spillere fra Alta var på besøk i Larvik og deres PW Cup i fjor. Det endte med at de klarte å friste Larvik til årets Altaturnering. Totalt er det seks TH-lag som deltar i årets turnering.