– Kjenner at det kribler

sport

Lørdag satt det to smilende jenter på en stand for Bjørnefjell Mountain Lodge i Finnmarkshallen. Seline Opgård Andersen og Katelin Pell delte ut brownies og fortalte om alt de nå tilbyr i området ved alpinbakken i Rafsbotn. Førstnevnte deltok selv på Altaturneringa i håndball for et år siden, og Opgård Andersen innrømmet at hun fikk lyst til å spille når hun så alle lagene i aksjon.