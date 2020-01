Gode prestasjoner i Holmenkollen

sport

Finnmark skiskytterkrets stilte med flere deltakere i Kvalfossprinten 2020, som gikk av stabelen i Holmenkollen sist helg. Kvalfossprinten er skiskytterkonkurranse for gutter og jenter mellom 13 og 16 år, med deltakere fra hele landet. Henrik Lahdenperä Bekkvik, Eirik Frost, Erling Bjørnstad, Ina Mari Skoglund og Hanna Helsvig Nilsen fra Alta skiskytterlag, samt Marte Johnsen Arild fra Hammerfest målte krefter med de beste ungdomsløperne i Norge.

– Lørdag var det sprint på programmet. Alle hadde to skytinger hver, og det var strafferunde for hver bom. I klasse gutter 16 år gjorde Henrik Lahdenperä Bekkvik det best av våre løpere og gikk inn til en fin 13. plass med ni treff av ti mulige. Like bak på 16. plass kom Eirik Frost med syv treff. Erling Bjørnstad endte på 59. plass med fem treff. Ina Mari Skoglund ble nummer 53 i klasse J15 seks treff, mens i klasse jenter 13 år ble Marte Johnsen Arild og Hanna Helsvig Nilsen henholdsvis nummer 40 og 41 med tre og fem treff, opplyser Jyri Lahdenperä fra Alta skiskytterlag.

– Søndag var det normalprogram med 30 sekunders tilleggstid for hver bom. Her var det Eirik Frost som gjorde det best av guttene og gikk inn til en fin 10. plass med åtte treff, Henrik Lahdenperä Bekkvik endte på 23. plass med syv treff, Erling Bjørnstad på 47. plass med fem treff og Ina Mari Skoglund på 51. plass med syv treff, sier han.

– Marthe Johnsen Arild hadde en fin dag i sporet og på standplass. Hun kapret en fin 21. plass med syv treff. Hanna Helsvig Nilsen ble dessverre syk og måtte stå over søndagens renn. Alt i alt var samtlige utøvere fornøyde med det de presterte i Holmenkollen. Det var en flott helg med fint vær, men helt uten natursnø. Arrangøren hadde imidlertid gjort en fin jobb med løypene slik at Kvalfossprinten kunne arrangeres, forteller han.