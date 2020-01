Finn-Hågen tok NM-gull

sport

Torsdag startet årets norgesmesterskap på ski del 1 på Konnerud i Drammen, og første NM-øvelse var 10/15 kilometer fristil.

Finn-Hågen Krogh gikk godt fra start, og økte farten underveis. Han var nærmere ett minutt foran nummer to da han kom i mål, men det kom mange gode løpere etter Krogh. Dermed ble det noen nervepirrende minutter i målområdet.

Ingen klarte imidlertid å matche tempoet og avslutningen til langrennsstjernen fra Tverrelvdalen, og Krogh kunne dermed juble for sitt første NM-gull på distanse. Han har tidligere tatt to NM-gull i sprint.

NM-gullet betydde mye for Finn-Hågen Krogh etter mye motgang.

– Dette betyr alt, egentlig. Jeg har kjent meg i bra form og det er en bra distanse for meg, men jeg hadde ikke trodd det skulle bli gull, sa Finn-Hågen etter innkomst til NRK.

– Jeg hadde jo et tidlig startnummer, så det ble spennende ventetid, smilte Krogh.

Han sa følgende til NRK-reporter Carina Olset mens han ventet på at løperne bak skulle komme i mål:

– Det var tungt, men det kjentes ut som et ganske bra løp. Målet var å gå så jevnt som mulig, og det synes jeg at jeg klarte. Det blir spennende å se hva det holder til, kommenterte Krogh, som altså kunne juble for etter etterlengtet NM-tittel på distanse noen få minutter senere.

– Det var spennende å følge de gjenværende løperne fra lederposisjon. Det har jeg nesten aldri gjort før. Jeg kjente meg bra underveis, og var spent på hva det skulle holde til. Selv om ikke alle de beste stilte til start her var det mange sterke løpere, og jeg visste at jeg måtte prestere godt for å kjempe om en topplassering. Det var gøy å konkurrere mot de beste igjen. Det har jeg ikke fått gjort så ofte denne vinteren, sa Krogh.

Tverrelvdalingen fikk en god klem av sprinttrener Arild Monsen da det ble klart at ingen kunne ødelegge Kroghs gullfest.

– Han var vanvittig glad på mine vegne, og jeg er veldig glad selv. Vi har samarbeidet tett i mange år, og slitt litt med å skjønne hvorfor jeg ikke har fått det helt til å stemme denne vinteren. Da er det godt komme tilbake på denne måten.

Harald Østberg Amundsen tok sølv, mens Jan Thomas Jenssen kapret bronse.

NM fortsetter med sprintrenn i fristil på fredag. Lørdag er det 15/30 kilometer klassisk på programmet, mens søndagen er satt av til stafetter.