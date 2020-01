Traff ikke helt i Romania

sport

Verdens beste kvinnelige skihoppere befinner seg denne helga i rumenske Rasnov. Anna Odine Strøm fra Alta IF hopp og kombinert var en av tre norske deltakere som reiste til Romania, og med et hopp på 90 meter i fredagens kvalifisering så det lovende ut for 21-åringen fra Nordlysbyen. Det holdt til niendeplass.

Dessverre klarte hun ikke helt å følge det opp i lørdagens verdenscuprenn. Hun landet på 84 meter i første omgang, noe som holdt til 20. plass. Strøm fikk nøyaktig samme lengde i finaleomgangen og endte til slutt på 23. plass. Hun var over 50 poeng bak Chiara Hölzl, som vant rennet foran Katharina Althaus og Eva Pinkelnig - alle fra Østerrike. Vinneren hoppet 89 og 99 meter.

Opseth med karrierebeste

Silje Opseth var beste nordmann etter én omgang. Etter et hopp på 89,5 meter lå hun på åttendeplass. I finaleomgangen landet hun på 92 meter, som holdt til en delt femteplass med Maren Lundby.

Det er Opseths første topp fem-plassering. Opp til vinner Hölzl var det 17,3 poeng for de to norske hopperne.

– Karrierebeste smaker utrolig godt. Det betyr at jeg tar skritt i riktig retning. Etter en litt kjip helg i Zao var dette ekstra deilig. I dag stemte posisjonen veldig bra i det andre hoppet. Når jeg da tar sjansen og trykker i riktig retning på hoppet, blir det bra, sa Opseth som snart håper å være på pallen.

– Jeg føler fortsatt at jeg har mye mer å gå på, fortsatte hun.

Ingen fjerde strake seier

Lundby lå på niendeplass etter første omgang etter et hopp på 87 meter.

Den norske hoppstjernen fikk det bedre til i finaleomgangen. Da hoppet hun 93 meter. 25-åringen trives egentlig i bakken i Rasnov og hadde vunnet de tre siste rennene der før lørdagens konkurranse. Dårlig hopping i første omgang ødela for hennes fjerde strake seier i Romania.

Søndag er det duket for et nytt verdenscuprenn i i Rasnov.