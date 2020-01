Jan Even til topps på hjemmebane

sport

Lørdag var det klart for den tradisjonsrike Nyttårscrossen i regi av Alta motorsportklubb. Det var fire konkurranseklasser og to barneklasser, og ikke uventet var det kjørere fra arrangørklubben som gjorde det best i løpet på Kvenvikmoen motorpark.

Pro stock og Pro open var slått sammen, og her vant Martin Moland foran klubbkompis Emil Mikalsen. Niillas Isak Hætta fra Kautokeino MK tok tredjeplassen. Simon Kjellmann (Alta), Ole Hermann Sjøgren (Hammerfest) og Aleksander Wæraas (Hammerfest) fulgte på de neste plassene.

I dameklassen var det Birgitte Sofie Olsen fra Alta som slo klubbvenninna Kristin Beathe Bjørnå.

I klasse ungdom 14-16 år klinket Alta-gutten Jan Even Wilhelmsen Romsdal til med førsteplass. Johan Mathias Klemetsen Hætta fra Kautokeino MK ble nummer to.

I klasse rekrutt 11-14 år var det Kautokeino-kjører Esaias Matheo K. Sokki som stakk av med førsteplassen. Thor David Amundsen Rasmus fra Karasjok ble nummer to, mens tredjeplassen gikk til Even Alexander Kjellmann fra Alta. Fredrik Varsi Pedersen (Alta), Elias Eriksen Smirnov (Hammerfest), Vegar Kristensen (Alta) og Eva Boine (Alta) fulgte på de neste plassene.

I klasse barn 8-11 år deltok Adine Persen, Gabriel Henriksen Tverfjell, Andreas Pedersen, Isak Persen og Mathea Bjerkås Hoffmann.

I klasse barn 5-9 år deltok Torjus Romsdal, Viljam Kjellmann, Mathias Alexandersen Nilsen, Ada Alexandersen Nilsen, Leon Løveid Mølmann og Anne Kathrine Harangen-Lango.

A-sporten kommer tilbake med en større reportasje med flere bilder fra Nyttårscrossen på mandag.