Guro legger opp

sport

Sommeren 2018 takket Guro Bell Pedersen ja til et kontraktstilbud fra toppserieklubben Røa. Den daværende BUL-spissen hadde lyst til å prøve seg på øverste nivå etter et par målrike sesonger i andre- og førstedivisjon, og 4. august samme år fikk hun sin debut for Røa. Hun fikk ti kamper i Toppserien i 2018, og hadde som mål å markere seg skikkelig i 2019. I stedet ble det det kun fire matcher i Røa-trøya, alle i slutten av april og begynnelsen av mai.