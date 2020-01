– Måtte bare gasse på!

sport

Fredag kveld startet 35 hundespann ut fra Gargia fjellstue og inn i nattemørket over vidda under løpet Beaskádas 300. Etter noen dager med uvær, klarnet det endelig opp og hundekjørerne kunne legge i vei innover vidda i klart måneskinn.

Tunge spor

På grunn av vær og vind hadde den preparerte løypen fullstendig forsvunnet på enkelte steder natten før løpet. Men takket være innsatsen fra de frivillige løypekjørerne ble det orden på sakene. Traseen gikk til Suolovuopmi før hundekjørerne kjørte videre til Mieron. Begge stedene fungerte som sjekkpunkter under løpet.

– Det har stort sett gått fint, men det har vært ganske tunge spor. I alle fall i begynnelsen da vi måtte kjøre etter storspannene som hadde raspet opp det som var av såle så det bare ble sukkersnø, forteller Liv Aina Moe, som kjører løpet for andre gang.

Hun er i full gang med å mate og stelle hundene sine på sjekkpunkt Suolovuopmi. Men utover i løpet ble det bedre forhold.

– Jeg så på hundene at de ble skikkelig gira og da økte farten betraktelig, det var gøy, legger hun til og smiler.

Spennende

– Jeg synes det ser litt småspennende ut, sier Roger Dahl, hundekjørerveteran og medlem av løpskomiteen på sjekkpunktet.

På dette tidspunktet var det Arnt Magnus Gamst fra Storslett som hadde tatt ledelsen i løpet.

– Han reisaværingen kjører fort, han gjør det. Han leder vel med en halvtime når de går ut herfra, sier Dahl.

– Også er det jo de gamle traverne som Arne Karlstrøm og Harald Tunheim som ligger å puster ham litt i ryggen, og det er jo litt artig.

Gamst kom først til mål, med omkring en times ledelse. I distansen på 220 kilometer var det Ulrikke Romsdal Kristensen som stakk av med seieren, og juniorklassen ble vunnet av Mina Hykkerud.

Fullmåne og fin natur

– Vi visste jo at det skulle bli fullmåne på fredagen, så vi håpet jo at det skulle slå til med fin natur og det gjorde det jo. Det gjør noe med alle når du får en sånn fin kveld og natt, sier rennleder Rita Hallvig.

Beaskádas 300 er et løp som er viktig for rekruttering innen langdistanse hundekjøring, og for kvalifisering til andre konkurranser som Finnmarksløpet.

– Vi ønsker jo alle i mål og nå så vi i åttespannsklassen at det var ingen som brøt. Det var noen få som gjorde det på det lange løpet, og det er jo greit. Det må en jo kjenne på selv, sier hun.

Rennlederen skryter også av innsatsen til alle de frivillige. Arrangementet driftes nemlig på frivillig basis og er avhengig av hjelp utenfra til blant annet sekretariat, løypekjøring og funksjonærer på sjekkpunkter.

Første langdistanseløp

– Det her er jo det første offisielle løpet mitt, så da er det jo artig å vinne da. Spesielt artig når det er første langdistanseløp, forteller Ulrikke Romsdal Kristensen, vinneren av distansen på 220 kilometer (8-spann).

– Jeg visste at jeg var først og at jeg hadde to personer rett bak meg, så det var bare å jobbe på. Det var merkelig for jeg visste at de var der, også så jeg to lys og da måtte jeg bare gasse på litt.

Men så ble plutselig de to lysene borte og hun tenkte at kjørerne bak hadde slukket lyktene for at hun ikke skulle se dem.

– Så jeg følte hele tiden at jeg hørte noen hunder rett bak meg og ble nesten litt paranoid. Men da jeg begynte å tenke litt, så skjønte jeg at de to lysene hadde vært et par scootere som senere kjørte forbi meg, så de var ikke rett bak meg.

– Har du planer om deltakelse i Finnmarksløpet på sikt?

– Det har jeg jo håpet på siden pappa begynte å kjøre, men når det blir får vi nå se på, smiler hun.